واشنطن تُعلن أسباب تجميد مشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "مات ميلر"، أن سبب تجميد واشنطن لمشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف، يعود لعدم وجود اتفاق واضح في الكونجرس حولها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لا يزال لدينا أموال لتقديم المساعدة الدفاعية على المدى القصير، ولكن تم تجميد الأموال في إطار مساعدة أوكرانيا ومن خلال التمويل العسكري الدولي، إننا نتحدث عن مشاريع المساعدات على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن لدى الولايات المتحدة إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن": "لا يزال لدينا بعض التمويل. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي لبضعة أسابيع أخرى أو نحو ذلك".

وأضاف أن المزيد من المساعدات قد يتأثر دون مخصصات إضافية من الكونغرس.

يُذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية وحدها، التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أكثر من 44 مليار دولار.

البنتاجون الأمريكي يُطالب بتجديد التمويل لأوكرانيا

حذرت "وزارة الدفاع الأمريكية"، الكونجرس من أن التمويل اللازم لإحلال أسلحة محل تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأ في النفاد، ما اضطرنا لإبطاء إعادة إمداد بعض القوات، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للرسالة التي بعث بها البنتاغون إلى قادة الكونغرس، "تطالب وزارة الدفاع الأمريكية، بتجديد التمويل لأوكرانيا".

وقد تمكن الكونغرس من تجنب إغلاق الحكومة عبر إقرار مشروع قانون تمويل قصير الأجل خلال نهاية الأسبوع، لكن هذا الإجراء أسقط كل المساعدات المقدمة لأوكرانيا.