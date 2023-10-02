الكنيسة الكاثوليكية.. النساء يأملن في التغيير قبل افتتاح السينودس

تأمل النساء الكاثوليكيات في حدوث تغيير في الكنيسة حيث يستعد سينودس الأساقفة للافتتاح في 4 أكتوبر في الفاتيكان.

سيفتتح البابا فرنسيس التجمع العالمي للأساقفة بمشاركة 464 مشاركا حيث سيسمح لأول مرة لكل من النساء والعلمانيين بالتصويت.

واجهت الكنيسة الكاثوليكية ، التي يهيمن عليها الرجال تاريخيا ، مطالب متزايدة من قبل النساء اللواتي يرغبن في لعب دور أكثر نشاطا في إدارة الكنيسة.

مواطنون من الدرجة الثانية

ولطالما اشتكت النساء، الممنوعات من الكهنوت وأعلى مراتب السلطة، من أنهن يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية في الكنيسة.

الآن ، ستصوت 54 امرأة إلى جانب الأساقفة خلال السينودس الذي يستمر 3 أسابيع ، وهو إصلاح مهم نحو مساواة المرأة في الكنيسة.

التجمع هو تتويج لحملة غير مسبوقة لمدة عامين من الكاثوليك العلمانيين حول آمالهم في مستقبل المؤسسة ، بما في ذلك موضوعات مثل النساء والكاثوليك LGBTQ + والعزوبة الكهنوتية.

هناك أمل بين الكاثوليك التقدميين في أن هذا السينودس، والدورة الثانية في العام المقبل، يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.

الكنيسة الشاملة

حتى الآن، لعبت النساء أدوارا هامشية فقط في التجمعات. كانت النساء جالسات في السابق في الصف الأخير من قاعة الجمهور بينما أخذ الأساقفة والكرادلة الصفوف الأمامية وصوتوا ، وستجلس النساء الآن جنبا إلى جنب مع الرجال في موائد مستديرة محايدة هرميا لتسهيل المناقشة.

في عام 2021 ، اتخذ فرانسيس خطوة أولى في الاستجابة لمطالب النساء من خلال تعيين راهبة فرنسية ، ناتالي بيكار ، وكيلة لأمانة تنظيم السينودس ، وهي وظيفة كان يشغلها الرجال في السابق.

أصبح بيكار من نواح كثيرة وجه السينودس ، حيث سافر حول العالم لشرح رؤية فرانسيس لكنيسة أكثر شمولا.