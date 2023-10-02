المحكمة العليا الأمريكية تُعارض منع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية

رفضت "المحكمة العليا الأمريكية"، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه "تم رفض التماس النظر في هذه القضية".

وفي وقت سابق، رفع الجمهوري جون كاسترو دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.

وواجه ترامب خلال المحاكمة عدة تهم، منها الفساد المتمثل بتضخيمه قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.

تضخيم الأصول في نيويورك

ووصف ترامب محاكمته بتهمة تضخيم الأصول في نيويورك بأنها "مهزلة" والمدعي العام الذي رفع القضية بـ "الفاسد".

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.

وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.

وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات، أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.