خريطة أمازون على "برايم فيديو" لشهر أكتوبر 2023

كشفت أمازون مصر عن مجموعة الأفلام والمسلسلات لشهر أكتوبر 2023، والخاصة بخدمة أمازون برايم فيديو Amazon Prime Video، والتي تقدم مكتبة متكاملة من المسلسلات والأفلام التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها بجانب مزايا أخرى منها التخفيضات، والراحة، والمحتوى الترفيهي، من خلال الاشتراك في عضوية واحدة مقابل 29 جنيهاً مصرياً شهرياً أو 249 جنيهاً مصرياً سنوياً. وتحمل مجموعة أفلام ومسلسلات هذا الشهر – والحصرية على أمازون برايم فيديو – قصصًا مثيرة وشيقة تجمع ما بين الكوميدي والدراما والأكشن والإثارة وغيرهم، حيث تحرص أمازون برايم فيديو على توفير أقوى الأعمال الفنية وإلقاء الضوء على مواضيع ملهمة وأفكار جديدة بشكل شهري لتكون جاذبة لكافة المشاهدين من مختلف الأعمار والاهتمامات والأذواق. وتلتزم أمازون برايم فيديو بتقديم محتوى استثنائي عالي الجودة وقصص أصلية مترجمة لنشر الإبداع الفني في جميع أنحاء العالم.



نظرة عامة على أفلام ومسلسلات أمازون "برايم فيديو" في شهر أكتوبر

العروض العربية

فيلم الفيل

عشاق الإثارة والغموض سيكونون على موعد في 6 من أكتوبر مع فيلم فريد، الذي كان ذات يوما صبياً سميناً عانى من طفولة صعبة بسبب تنمر أصدقائه عليه، حيث كانوا يلقبونه بفريد الفيل. وعلى الرغم من آثار الماضي العاطفية، نجح فريد في تحويل معاناته إلى عامل تحفيز لتحقيق طموحه. وبعد 20 عاماً، أصبح فريد رجل أعمال ناجح وقرر إقامة حفلة فاخرة في منزله ودعوة أصدقائه إليها مع نوايا مبيتة لإذلال من قللوا من شأنه في طفولته.

وسرعان ما تبدأ الحقائق بالظهور، حيث يتبين مع سير الأحداث أن شخصية فريد، التي يؤديها هشام حداد، تعيش حياة مزدوجة، حيث يخفي على الآخرين حقيقة الديون المتراكمة عليه لإحدى العصابات الخطيرة. ومع ظهور الحقيقة، ينطلق مجموعة من أصدقاء فريد في مغامرة لسرقة والد فريد، الشخصية الموسيقية الشهيرة في وطنهم، لتسوية ديون فريد.

فيلم السجين

محبي الدراما موعدهم في 12 من أكتوبر مع فيلم السجين الذي يتناول حياة عمار، ويؤدي دوره خالد صقر، وزوجته روان، التي تلعب دورها إلهام علي، حيث يدركان بعد فقدان ابنهما أن حياتهما أصبحت تعيسة، مما يدفعهما لاتباع نصيحة ريم، الأخت التوأم، والانتقال مؤقتاً إلى منزل يملكه شريك عمار في التجارة بهدف أخذ قسط من الراحة والهروب من الأجواء الحزينة التي تطارد حياتهم اليومية.

ومع الانتقال إلى المنزل الجديد، تقضي ريم معظم وقتها على هاتفها، بينما تلقي روان اللوم في معاناتها على عمار، مقتنعة أن انشغاله الدائم في عمله في دبي سلبهما ابنهما عندما كان في أمس الحاجة إليهما، مما زاد الحزن في قلب عمار وولد لديه شعوراً بالذنب.

البطة الصفرا

وفي 27 من أكتوبر، مشتركي أمازون برايم فيديو على موعد مع فيلم البطة الصفرا الذي تدور أحداثه حول أحمد، وهو باحث أكاديمي في علم النفس يؤدي دوره محمد عبد الرحمن، ويركز على بحثه للحصول على ترقية وشهادة الدكتوراه، من خلال حل لغز السلوك الإجرامي والبحث في ما إذا كانت دوافعه مكتسبة أو أصيلة. ولإثبات نظرياته، يصمم أحمد على إجراء مشروع بحثي ميداني.

وتدور الأحداث لتأخذ رحلته منعطفاً جديداً عندما يلتقي مع رشا، الشخصية التي تؤديها غادة عادل، وهي مجرمة تمتلك سمعة سيئة وتاريخ من المشاكل. وفي خطوة جريئة، يقرر أحمد أن يرافق رشا ليبحر في عالمها، غير مدرك تبعات هذا القرار الذي يدفعه إلى خوض مغامرة تغير مسار بحثه وحياته بالكامل.

العروض التركية

فيلم "مسألة بريستيج" Prestij Meselesi

مفاجأة ممتعة لهواة ومحبي الأعمال التركية تنتظرهم في 13 من أكتوبر مع عرض الفيلم المميز مسألة بريستيج Prestij Meselesi الذي يقتحم عالم "الموسيقى الراقية"، وهي مدرسة إبداع موسيقي أسسها حلمي توبالوغلو، المنتج صاحب الرؤية، في أوائل التسعينيات.

ويرصد الفيلم رحلة تألق ثلاث أساطير موسيقية، هم أوزجان دينيز وهالوك ليفنت ومحسن قرمزي غل، الذين أظهر موهبتهم حلمي توبالوغلو، أسطورة الموسيقى الذي يتمتع بقدرته الفريدة على اكتشاف المواهب الواعدة. وتتجاوز أحداث الفيلم سرد لمحة عن الماضي لتستعرض رحلة تحفز الطموح والموهبة والسعي وراء الشهرة.

الفيلم من إخراج وتأليف محسن قرمزي غل، وبطولة الممثلين الأتراك محمود قرمزي غول وعلي إركين آسير وأونور غوزيتن وإنجين هيبيليري.

العروض الإنجليزية

فيلم Totally Killer

يأخذنا فيلم Totally Killer المقرر عرضه في 6 من أكتوبر في جولة من التشويق فبعد 35 عاماً على ارتكاب ثلاثة جرائم قتل، يعود قاتل المراهقات مرة أخرى في ليلة الهالوين بحثاً عن ضحيته الرابعة. وتتجاهل جيمي (كيرنان شيبكا) البالغة من العمر 17 عاماً تحذير والدتها (جولي بوين)، لتجد نفسها وجهاً لوجه أمام المجرم المقنّع. وأثناء محاولتها النجاة بحياتها، تعود جيمي بالزمن بشكل غير متوقع إلى عام 1987، عام الجريمة الأولى للقاتل. وتُضطر جيمي لاختبار الثقافة غير المألوفة التي ميزت ثمانينيات القرن الماضي، وتتعاون مع والدتها (أوليفيا هولت) أثناء فترة مراهقتها للتخلص من القاتل بشكل نهائي، لكنها تعلق في الماضي إلى الأبد.

فيلم Awareness

وفي 11 من أكتوبر يعرض فيلم Awareness الذي يدور حول إيان وهو شاب مراهق متمرد وانطوائي، ويتميز بقدرته على التلاعب بالعقول من خلال خلق الأوهام البصرية. ويستخدم إيان هذه القوة للبقاء على قيد الحياة والقيام ببعض عمليات الاحتيال الصغيرة. وتتوالى الأحداث لتظهر قدراته للعلن، ليصبح إيان هدفاً لمنظمتين متنافستين، تسعى كل منهما إلى استغلال قدراته الفريدة.



فيلم The Burial

في قصة مستوحاة من الواقع تدور أحداث فيلم The Burial حيث يدير جيريميا أوكيف (يؤدي دوره تومي لي جونز الفائز بجائزة الأوسكار) دار جنازات مملوك لعائلته، ويواجه صفقة فاشلة تضطره لطلب مساعدة المحامي الموهوب ويلي إي جاري (يؤدي دوره جيمي فوكس الحائز على جائزة الأوسكار) لإنقاذ مشروعه العائلي. وتتسارع الأحداث بين لحظات من التوتر والضحك، وتعرض رحلة الثنائي في فضح فساد الشركات والظلم والتمييز، لتقدم للمشاهدين قصة ملهمة وحافلة بمشاعر الانتصار تعرض في 13 من أكتوبر.



The Other Zoeyفيلم

محبي الأفلام الرومانسية يستعدون في 20 من أكتوبر للاستمتاع بفيلم The Other Zoeyفيلم الذي يروي قصة زوي ميلر (جوزفين لانجفورد)، الفتاة الذكية وصاحبة القدرات المميزة في مجال الحاسوب، والتي لا تكترث للحب والأمور الرومانسية. ومع مرور الأحداث، تنقلب حياة زوي رأساً على عقب عندما يصاب زاك (درو ستاركي)، لاعب كرة قدم جامعي شهير، بفقدان في الذاكرة، ليعتقد أن قصة حب كانت تجمعه بزوي. وقبل أن تكشف زوي هذه الحقيقة مباشرة، فإنها تلتقي بمايلز (أرشي رينو) ابن عم زاك، الذي يتشارك معها الكثير من الأمور والأفكار. وتدرك زوي بعدها حقيقة امتلاكها لمشاعر حب تجاه كليهما، ما يدفعها إلى مواجهة مخاوفها لاتخاذ قرار مستحيل.