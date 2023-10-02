نبيل شريف يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وجي إس كي

حصد نبيل شريف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة جي إس كي الكونغولي، التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

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وقدم نبيل أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 42-30.

وضمت قائمة رجال يد الأهلي ببطولة إفريقيا كل من :‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.