عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة الانتخابية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثل القانوني للرئيس السيسي بها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ونشرت صفحة “عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية”، بموقع “فيسبوك”، :"بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. كلفت المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤".

وفي وقت سابق اليوم الأثنين، تقدّم المستشار محمود فوزي، إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، باستقالته من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد ٢٢ عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل.

وأوضح المستشار محمود فوزي، في وقت سابق اليوم الأثنين، أن تقدمه بهذه الاستقالة يأتي تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة، معقبًا: “أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول”.

ختام مؤتمر "حكاية وطن"

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمة فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية؛ أعلن فيها تلبية نداء الوطن مرة أخرى وعقد العزم على ترشيح نفسه لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.

وقال السيسي: إننى قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا.

وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها.

ودعا السيسي كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى.. ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد، من يصلح.. والله يولى من يصلح.



واختتم السيسي حديثه: "تلك دعوتى الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التى أحترمها، وأعمل بها ولها..شعب مصر العظيم، إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل.. والصدق فى القول والتجرد فى العمل، هما السبيل الذى نبلغ به الحلم معا باذن الله.