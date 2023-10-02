تشكيل تشيلسي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الاساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فولهام والمقرر لها مساء اليوم الإثنين على استاد كارفين كوتاج ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

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يخوض البلوز المباراة بالتشكيل الأتي:

في مركز حارس المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

في خط الوسط: كونور كالاجير، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

في خط الهجوم: أرماندو بروخا.

ويجلس على مقاعد بدلاءالبلوز : " دوردي بيتروفيتش، جوش بروكينج، إيان ماتسين، ألفي جيلكريست، ماتوس، شيموانيا أوجوشوكو، نوني مادويكي، رحيم ستيرلينج، ديفيد واشنطن "