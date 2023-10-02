عاجل
عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة الانتخابية
الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل تشيلسي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الاساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فولهام والمقرر لها مساء اليوم الإثنين على استاد كارفين كوتاج ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل مباراة تشيلسي وبورنموث.. مودريك يقود هجوم البلوز وسولانكي لـ بورنموث

txt

ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نوتينجهام

يخوض البلوز المباراة بالتشكيل الأتي:

 

في مركز حارس المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

في خط الوسط: كونور كالاجير، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

في خط الهجوم: أرماندو بروخا.

ويجلس على مقاعد بدلاءالبلوز : " دوردي بيتروفيتش، جوش بروكينج، إيان ماتسين، ألفي جيلكريست، ماتوس، شيموانيا أوجوشوكو، نوني مادويكي، رحيم ستيرلينج، ديفيد واشنطن "

مواد متعلقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة فولهام الليلة.. ثلاثي يقود الهجوم

تشيلسي في مهمة صعبة أمام فولهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

تشيلسي وأرسنال يتأهلان إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

بوكيتينو يكشف سر أزمة تشيلسي

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام أستون فيلا

تشيلسي يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي ويتعادل مع بورنموث

لاعب تشيلسي الجديد: "رحيلي عن السيتي كان غريبًا"
الجريدة الورقية