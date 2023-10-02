محللون أفارقة: روسيا تقدم لأفريقيا بديلًا لما عرضته الدول الغربية

علق عدد من المحللون، على وفاة يفغيني بريغوزين، رئيس فاغنر، بتحول اللعبة السياسية لخطط روسيا لأفريقيا.

منذ شهر، قال فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية، إنه من الملح محاربة الاستعمار الغربي الجديد.

وأشار يان سانت بيير ، باحث في مركز أبحاث الدوائر الشرقية، إلي أن بريغوزين رئيس تنفيذي في حد ذاته، وهذا يعني أن المنظمة تعمل بشكل مستقل عنه وعن البنية التحتية بأكملها حول تلك المنظمة، والتي تعد إفريقيا مكونا رئيسيا لها من حيث التمويل، ومن حيث غسل الأموال وعوامل أخرى، بحيث لا تزال البنية التحتية بأكملها في مكانها ".

كما أوضح بولين باكس، نائب مدير برنامج إفريقيا مجموعة الأزمات الدولية، أن جاء مسؤولون عسكريون روس من نائب وزير الدفاع والوزير ومسؤولي الاستخبارات العسكرية لزيارة بعض هذه البلدان" .

وأشار باكس إلى أن يفغيني، زار جمهورية أفريقيا الوسطى و مالي، وكانت هناك اتصالات مع القادة في بوركينا فاسو،لقد تم التوضيح للقادة الموجودين أن وزارة الدفاع الروسية ستتفوق الآن على فاغنر أو تستولي عليها".

في 25 أغسطس، وقع الرئيس بوتين مرسوما يطالب أعضاء الجماعات شبه العائلية الروسية المعروفة محليا باسم الجماعات التطوعية وغيرها من الكيانات الأمنية التي تديرها الدولة بأداء قسم الولاء لروسيا والانصياع لسلسلة القيادة العسكرية الروسية.

وقالت بولين باكس: "الكثير مما فعلته روسيا وفاغنر في العامين الماضيين أو نحو ذلك كان ، بعبارة فجة ، التمسك بإصبعها الأوسط بفرنسا".

وأعتقد أن فرنسا كانت هدفها الرئيسي. لذلك استهدفت المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا. وقد نجح ذلك بشكل جيد بشكل مدهش، ومع ذلك ، فإنه لا يستثمر حقا، وهي لا تقدم مساعدات إنمائية، وهي لا تقدم مساعدات إنسانية".

وتابع يان سانت بيير، أن حقيقة أنها على استعداد لدعم الكثير من الشباب ، وديناميكياتهم من حيث القول ، حسنا ، كما تعلمون ، نحن ندعم ما تفعله ولن نحكم عليك إذا كان لديك انتهاكات لحقوق الإنسان .

"هذا تم استقباله بشكل جيد. ما تفعله روسيا بشكل جيد هو توفير بديل لما تقدمه الدول الغربية أو عرضته على مدى العقود القليلة الماضية".

في الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة حيث تعد إفريقيا واحدة من أقوى الكتل الإقليمية ، أدان قادة القارة الأبوية الأجنبية.

على سبيل المثال، قال الرئيس الانتقالي، لغينيا إن بلاده "مؤيدة أو معادية لروسيا، ولا مؤيدة للولايات المتحدة، ولا مؤيدة لتركيا، بل لأفريقيا".

