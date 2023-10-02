عاجل
عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة الانتخابية
الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

السيسي بعد إعلان الترشح للرئاسة: والله هفضل أشتغل وربنا اللي هيوفق (شاهد)


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "تحيا مصر العظيمة، الرئيس السيسي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح

وأضاف "الرئيس السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح رسميا، سيتم الإعلان عن حملة الرئيس السيسي في الانتخابية المقبل خلال الساعات المقبلة، وستتولى العملية التنظيمية".

وتابع أحمد موسى، "الرئيس السيسي لبى نداء الشعب المصري بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه احترام وتقدير للجميع، ووجه رسالة لكل المرشحين".

مواد متعلقة

وعد السيسي للشعب المصري بعد إعلان الترشح لانتخابات الرئاسة ( شاهد)

السيسي: نعمل من أجل الوطن ورفعته

الجريدة الورقية