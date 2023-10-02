أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "تحيا مصر العظيمة، الرئيس السيسي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح

وأضاف "الرئيس السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح رسميا، سيتم الإعلان عن حملة الرئيس السيسي في الانتخابية المقبل خلال الساعات المقبلة، وستتولى العملية التنظيمية".

وتابع أحمد موسى، "الرئيس السيسي لبى نداء الشعب المصري بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه احترام وتقدير للجميع، ووجه رسالة لكل المرشحين".