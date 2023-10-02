«الإسكندرية السينمائى» يحتفى بـ«الدقن» ويكرِّم «زكى» و«مطاوع» والفرنسية كارولين سيول

انطلقت فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط بمشاركة 120 فيلماً، مساء أمس الأول، بمشاركة 24 دولة، تحت شعار «السينما ترقص وتغنى».

وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية تكريم الفنانين المصريين خالد زكى، حنان مطاوع، مدحت صالح، والممثلة الفرنسية كارولين سيول، والمخرج اليونانى كوستاس فيرس، والمنتج الفرنسى جان لوى ليفى.

ويحتفى المهرجان فى هذه الدورة بمئوية ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن (1923-1988)، وكذلك مئوية ميلاد الفنان الراحل محمود مرسى (1923-2004).

ويهدى المهرجان الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هذه الدورة للفنانة والمنتجة المصرية إلهام شاهين التى قدمت على مدى مشوارها أكثر من 100 فيلم. وتتوزع الأفلام المشاركة بالمهرجان على 4 مسابقات للأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام المصرية، وأفلام الشباب، إلى جانب عدد من البرامج الموازية والخاصة. وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الخامس من أكتوبر، ورشة للتصوير السينمائى يقدمها مدير التصوير سمير فرج، وورشة فى الإخراج يقدمها المخرج القدير على بدرخان.

وكان المهرجان أعلن قبل انطلاقه نتيجة استفتاء أجراه لاختيار (أهم 100 فيلم غنائى فى تاريخ السينما المصرية) بمشاركة 30 ناقداً وسينمائياً مصرياً.

وتصدر فيلم «غرام فى الكرنك» القائمة، تلاه فى المركز الثانى فيلم «خلى بالك من زوزو» ثم فيلم «غزل البنات» فى المركز الثالث.

وتقام العروض فى مكتبة الإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافى، ومركز الحرية للإبداع، وسينما أمير، وسينما مترو وعدد من أماكن العرض الأخرى.