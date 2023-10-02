وجدى زين الدين عضواً بمجلس كلية إعلام القاهرة

قرر مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة حنان جنيد ضم الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة وموقع «الوفد» إلى مجلس الكلية.

يسرى القرار للعام الدراسى 2023/2024، يذكر أن الدكتور وجدى زين الدين يحاضر فى عدد من الجامعات المصرية والخاصة والأهلية، وصدر له عدد من الكتب العلمية فى مجالات النقد الأدبى والإعلام السياسى والتنمية، وحصل على العديد من الجوائز فى مجالات الأدب والصحافة. كما أنه عضو بلجان تحكيم جوائز الصحافة العربية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.