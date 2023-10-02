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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حققت معًا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط حينما استرددنا مصر، منوهًا إلى أن مصر لن تنسى الشهداء وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

ونوه في كلمة له، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، إلى أن إرادة المصريين هي المحرك الرئيس والباعث الأساس لاستكمال حلم بناء الدولة العصرية.

وأكد أنه حريص على استكمال مسيرة بناء الوطن ومواجهة التحديات والصعاب، مردفًا: “فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها ولا تنكسر أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

 وقال الرئيس السيسي إن الدولة تجاوزت التحدي بمواجهة الإرهاب الذي خطف خيرة أبناء الوطن، موجهًا التحية والشكر إلى من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة البلد وتحقيق الفخر والاستقرار المجد له.

 

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