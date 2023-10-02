كيفية استخراج كعب عمل إلكتروني للتقديم على الوظائف ؟

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن توفير 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

كيفية استخراج كعب عمل إلكتروني

وأكد وزير العمل أنه يمكن استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

اختيار من موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل

التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات

ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع

اختيار ما إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على حفظ وتقديم الطلب

بعدها استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل

دعم العمالة غير المنتظمة

ودعمت الدولة العمالة غير المنتظمة من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات منها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

ووفق أرقام أعلنتها الوزارة سابقا، استخرجت وزارة القوى العاملة عدد (93,988 ) بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب (5,639,280 جنيه ) ، ليصبح إجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي عدد (253,718) وثيقة تأمين، كما تمت مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلى ، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 الف جنيه"،وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 الف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ (6,503,808 جنيهات) استفاد منها (73 ) أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة.

