إيران تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن العلاقات مع مصر

ذكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أن العلاقات الإيرانية المصرية، تشهد تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: "نأمل في خلق أجواء جديدة وخطوات إيجابية مع مصر"، لافتة إلى أن إيران جادة في تطوير العلاقات مع الدول الإقليمية والإسلامية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى محادثات مفيدة مع نظيره سامح شكري، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.‏

وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "طهران تعتبر مصر دولة مهمة للغاية في العالم الإسلامي وفي المنطقة".

وتابع قوله: نعتقد أن تحسين العلاقات بين إيران والقاهرة لن يفيد البلدين والأمتين فحسب، بل سيفيد المنطقة والعالم الإسلامي أيضًا.

وأشار "وقد أعلنا استعداد طهران لتعزيز العلاقات بين البلدين إيران ومصر، وفي هذا السياق سمعنا تقييمًا إيجابيًا من وزير الخارجية المصري، ونحن نتفق على اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل في هذا الصدد".

إيران تُعلن ضبط مُعدات تجسس أمريكية في سيستان وبلوشستان

تمكن "الأمن الإيراني"، من ضبط مُعدات تجسس أمريكية في محافظة "سيستان وبلوشستان" بجنوب شرق البلاد، حسبما أفادت "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت وكالة "فارس"، أن أجهزة الأمن الإيرانية صادرت معدات اتصالات وستارلينك (الانترنت الفضائي) تابعة لجهاز تجسس أجنبي، كانت معدة لتوفيرها لبعض عملاء هذا الجهاز بهدف إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان.

وبحسب ما ذكرت "فارس"، كان جهاز التجسس الأجنبي المذكور قد أرسل معدات اتصالات وستارلينك لتيار خاص في زاهدان قبل أيام قليلة من يوم 30 سبتمبر (ذكرى أحداث الشغب في العام الماضي)، في حين تم ضبط شحنة الاتصالات المهمة هذه من قبل أجهزة أمن البلاد وألقي القبض على 5 عملاء استلموا هذه المعدات وقاموا بتشغيلها في زاهدان.