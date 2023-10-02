المقاولون يعلن تدشين دوري الاكاديميات

أجتمع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي اليوم الاثنين مع مديري اكاديميات النادي والاكاديميات المشاركة في دوري المقاولون العرب للاكاديميات والذي يقام للمرة الأولى وذلك بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

خلال الاجتماع تم الإعلان عن إطلاق دوري اكاديميات المقاولون العرب على ملاعب النادي بالجبل الأخضر بداية من الجمعة المقبل بمشاركة 170 أكاديمية.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بالقائمين على الترحيب بالدورة مؤكدا سعي نادي المقاولون العرب الدائم للاهتمام بالناشئين ودعم القطاع بكل السبل الممكنة لافراز عناصر مميزة في ظل سياسة النادي، الدائمة لتصدير المواهب على غرار النجوم محمد صلاح و النني ومؤخرا عمر فايد ومحمد عبد الناصر.

أشار صلاح إلى أن شعار نادي المقاولون العرب هو نادي لكل المصريين وهو ما يتم العمل به دائما بوضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار خاصة أن قلعة المقاولون العرب الرياضية لها باع كبير وثالث الأندية المصرية تحقيقا للبطولات.

أضاف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب ينتهج سياسة واضحة من خلال التأكيد على اهتمام النادي ومتابعته المستمرة لمستوى الناشئين واختيار العناصر المميزة وتوسيع قاعدة الاختيار في ظل السمعة العالمية التي يحظى بها المقاولون العرب في صناعة النجوم ودعما للاكاديميات الجادة.

وتابع أن دورة الاكاديميات تقام بشعار من أجل مصر والهدف هو اكتشاف المواهب.

وحرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على توجيه الشكر لمجلس الإدارة على دعمه المستمر لقطاع الكرة والاهتمام بالناشئين مؤكدا العمل على سياسة النادي لصنع المواهب وصقلها ومنحها الفرصة دائما وهو ما يتماشى مع تاريخ المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات في مصر.

أكد الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين انطلاق دوري المقاولون العرب للاكاديميات والذي يقام هذا الموسم بمشاركة 170 اكاديمية للمرة الأولى حيث كان يقام سابقا لمدة 5 أعوام لاكاديميات المقاولون فقط مؤكدا أن اللاعبين المميزين سيحصلون على فرصة معايشة مع الفرق مع ضم العناصر التي تثبت جدارتها.

وشهد حفل إطلاق دوري المقاولون العرب حضور عدد من الأبطال ذوي الهمم حيث شاركت الطفلة رضوى بدوي بفقرات فنية والطفلة مكة منصور بالغناء والطفل أحمد طارق بطل السباحة والطفل علي محمد بطل ألعاب القوى وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على اهدائهم تيشيرت المقاولون العرب.