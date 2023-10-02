عاجل.. السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تجاوزت التحدي بمواجهة الإرهاب الذي خطف خيرة أبناء الوطن، موجهًا التحية والشكر إلى من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة البلد وتحقيق الفخر والاستقرار المجد له.

موعد الانتخابات

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و 11 و12 ديسمبر.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.