الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

 وقال الرئيس السيسي إن الدولة تجاوزت التحدي بمواجهة الإرهاب الذي خطف خيرة أبناء الوطن، موجهًا التحية والشكر إلى من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة البلد وتحقيق الفخر والاستقرار المجد له.

موعد الانتخابات

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و 11 و12 ديسمبر.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواد متعلقة

السيسي: الإخوان شرعنوا الكذب وخلوه منهج

كلمة هامة للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قليل (بث مباشر)

السيسي: دعوت الله أن لا يُمكّن أحدًا من هدم الدولة وتدميرها (شاهد)

السيسي: حذرنا في عام 2011 من تفكيك روابط الدولة المصرية (شاهد)

أمريكية التصميم.. السيسي يروي قصة إنشاء مستشفى عالمية بفكرة من رجل أعمال

السيسي: العاصمة الإدارية ليست للوجاهة وإنما فكرة لتغيير أسلوب العمل

السيسي: تربية الطفل داخل الأسر البديلة أفضل من دور الرعاية

السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة في التجاوب مع المجتمع
الجريدة الورقية