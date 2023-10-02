سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالشرقية

نجح رجال الإسعاف في مُساعدة شابة على وضع طفلها داخل سيارة الاسعاف؛ وذلك في أعقاب تلقي غرفة التحكم والقيادة بإسعاف الشرقية إستغاثة عبر الخط الساخن " ١٢٣" عن شابة في العقد الثاني من العمر بقرية "شنيط الحربوة" التابعة لمركز كفر صقر داهمتها آلام المخاض، وعلى الفور أسرعت واحدة من سيارات اسطولنا الإسعافي لتلبية الإستغاثة وعلى متنها كل من:

المسعف أحمد محمد سالم، وقائد سيارة محمد يوسف حسن.

وفي غضون خمسة دقائق، وصلت سيارة الاسعاف لمكان الاستغاثة، وقام المسعف بفحص الأم ليجد رأس المولود على وشك الخروج وأن ولادتها قد حانت، ودون أدنى تردد قام المسعف بنقل الأم بكل حذر وحرص إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله، وبالتزامن مع نقلها الى سيارة الإسعاف، تلاحظ أن رأس الطفل بدأت بالخروج، ليشرع المسعف في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف.

وساعدخ المسعف على تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة ودقيقة لكافة علاماتها الحيوية، وأصر المسعف على أن يكون قوة داخلية مطمئنة للأم، محاولًا تخفيف التوتر وإعطاء الأمل للأم،

وفي خلال وقت بسيط، تمت عملية الولادة بشكل طبيعي وناجح، ليستهل الطفل صارخاً لتملاء صرخاته جنبات سيارة الإسعاف معلناً وصوله للحياه، ليستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتي الوصول الى مستشفى كفر صقر المركزي.

وأطمئن الفريق الطبي بالمستشفى على حالة الأم وطفلها، لتغادر الأم المستشفى بعد عدة ساعات وبين ذراعيها مولودها، وسط شكر وامتنان من الأم وذويها للفريق الإسعافي، ليسدل الستار على واحدة من القصص السعيدة التي تحمل في ثناياها الكثير من الإحترافية والمهنية من جانب الفريق الإسعافي.