قنا: تكثيف لجان المتابعة على المدارس للتأكد من الانضباط بالدراسة

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، ٢ أكتوبر بمكتبه اجتماعا موسعا لاستعراص ما تم انجازه من اعمال تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ٣٠٣٤/٢٠٢٣ تتفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس احمد جهلان وكيل الإدارة ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلام ورؤساء الأقسام والمراحل المختلفة استهل الاجتماع بتهنئة المدير العام الحضور بذكري المولد النبوي الشريف وبالعام الدارسي الجديد ناقش،الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد .

واكد مدير الإدارة علي ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري ٣٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ الخاص باجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد مع الالتزام بكافة البنود الواردة به وكذلك تنفيذ القرار الوزاري ١٦٧ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ الحاص بالزي المدرسي الموحد والقرار الوزاري ٦٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ الخاص بالمصروفات المدرسية.

وطالب المدير العام بتكثيف المتابعات الميدانية علي المدارس لتحقيق انضباط العام الدراسي الجديد وإزالة المشكلات والعقبات التي تظهر واعداد تقارير بذلك والتأكيد علي حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور علي مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب.

وشدد مدير الإدارة علي ضرورة تنظيم دخول التلاميذ والطلاب وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والالتزام بالزي المدرسي.