إيران تُعلن ضبط مُعدات تجسس أمريكية في سيستان وبلوشستان

تمكن "الأمن الإيراني"، من ضبط مُعدات تجسس أمريكية في محافظة "سيستان وبلوشستان" بجنوب شرق البلاد، حسبما أفادت "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت وكالة "فارس"، أن أجهزة الأمن الإيرانية صادرت معدات اتصالات وستارلينك (الانترنت الفضائي) تابعة لجهاز تجسس أجنبي، كانت معدة لتوفيرها لبعض عملاء هذا الجهاز بهدف إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان.

وبحسب ما ذكرت "فارس"، كان جهاز التجسس الأجنبي المذكور قد أرسل معدات اتصالات وستارلينك لتيار خاص في زاهدان قبل أيام قليلة من يوم 30 سبتمبر (ذكرى أحداث الشغب في العام الماضي)، في حين تم ضبط شحنة الاتصالات المهمة هذه من قبل أجهزة أمن البلاد وألقي القبض على 5 عملاء استلموا هذه المعدات وقاموا بتشغيلها في زاهدان.

وأشارت "فارس" إلى أنه "يبدو أن المعدات تعود إلى جهاز التجسس المسمى وكالة الأمن القومي الاميركية (NSA)".

انفجار هائل يُشعل إيران ويُصيب 4 أشخاص (تفاصيل)

تسبب تسرب للغاز في مصفاة نفط في ميناء بندر عباس جنوب "إيران"، في وقوع انفجار بالمصفاة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب الأنباء الأولية فإن تسرب الغاز أدى إلى انفجار مكثفات الغاز.

ولا تزال تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة عن الانفجار مجهولة حتى الساعة.

ووفق ما أوردت وكالة "فارس" فقد قُتل شخص وأصيب 4 آخرون بالانفجار، أحدهم نقل للمستشفى بإصابة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن الحادث لم يكن له أي تأثير على النشاط الإنتاجي في مصفاة بندر عباس.

ووقع الحادث منذ 4 أيام لكن السلطات أعلنت عنه اليوم، من دون نشر مزيد من التفاصيل أو الصور عن الحادث.

ووفق السلطات فإن النيران اشتعلت في إحدى الوحدات العاملة في مصفاة بندر عباس النفطية أثناء عمليات الصيانة عصر يوم الجمعة الماضي ما تسبب بإصابات، وقد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل إلا أن أحد المصابين توفي اليوم بعد 4 أيام من الحادث.