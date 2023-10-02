فئات معرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية.. طبيب يوضح

أوضح طبيب القلب دميتري نابالكوف الاضطرابات والعادات التي تزيد من احتمالية الإصابة بحوادث القلب والأوعية الدموية.

وقال طبيب القلب نابالكوف في مقابلة إن الأشخاص الذين لديهم ميل إلى الوذمة وضيق التنفس معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وقد تشير هذه الميزة إلى وجود قصور القلب المزمن (CHF)، وهو اضطراب يصبح فيه خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية كبيرًا بشكل خاص وأيضًا، يُشار إلى قصور القلب الاحتقاني من خلال عدم انتظام دقات القلب الذي يحدث عند الشخص، وضعف تحمل النشاط البدني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين أصبحوا ضحاياهم بالفعل معرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأشار طبيب القلب إلى أن أحداث القلب والأوعية الدموية الشديدة قد تتكرر.

وأكد نابالكوف أنه من المهم للأشخاص الذين تعرضوا لاحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية أن يتبعوا تعليمات الأطباء بشكل منضبط، خاصة فيما يتعلق بتناول الأدوية، ويصبح هؤلاء المرضى عرضة للإصابة بجلطات الدم، لذلك من المهم جدًا بالنسبة لهم تناول الأدوية التي تمنع تكون جلطات الدم.

وقال الأخصائي لصحيفة Gazeta.Ru: "إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية، فيمكنه مراجعة الطبيب، وبعد خروجه من المستشفى في مكان إقامته، يحصل على أدوية مجانية للعلاج، وفي المقام الأول الأدوية التي تمنع تجلط الدم".

حذر أحد أطباء القلب من أنه إذا لم يتناول الشخص أدويته بشكل صحيح، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أخرى قد يزيد بمقدار 10 أضعاف.