وفاة ربة منزل على يد "ضرتها" وزوجها بمنشأة ناصر

لقيت ربة منزل حتفها في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، على يد زوجها وزوجته الثانية (ضرتها)، وذلك بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا علاء" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهمين.

وفاة ربة منزل في الشرقية



جدير بالذكر منذ 5 أيام، لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة مشتول السوق محافظة الشرقية، وتم نقل جثمان المتوفاة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق بوفاة «عبير. أ. إ» 50 عاما مقيمة مركز فاقوس أسفل عجلات القطار بمحطة مشتول السوق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع سيدة جراء سقوطها أسفل عجلات القطار المتجه للقاهرة أثناء محاولتها استقلاله وانزلقت قدمها بين الرصيف والقطار ولفظت أنفاسها الأخيرة وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن وتسليمها لذويها.