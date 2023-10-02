حبس شخص تعدى على عامل بسلاح ناري لخلافات مالية

أمرت نيابة النزهة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تعدى على شخص بسلاح ناري بسبب خلافات مالية بينهما وحيازة مواد مخدرة "حشيش"، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث إصابته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق ناري.

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالاكصدام الخلفي للسيارة ولاذ بالفـــرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرامات - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصلات تجارته غير المشروعة.