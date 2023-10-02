نيران أحرقت القلوب .. أشهر الحرائق في مصر

بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الإثنين، إندلاع حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتسبب في احتراق المبنى بالكامل، موقف محزن وشديد الحزن فتح الجميع أعينه عليها صباح اليوم الأثنين، وتابعة الكثير عبر التلفاز، بسرعة شديدة تحركات عربات الحماية المدنية من محافظة الإسماعيلية والتابعة لهيئة قناة السويس، وتمكنوا بشكل احترافي كبير في إخماد الحرائق بالإضافة إلى تبريد المبنى.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ونرصد لكم في هذا التقرير، أسوء وأشد الحرائق التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات، إذ أنه وبداية من حريق قطار العياط عام 2002 الذي راح ضحيته أكثر من 350 شخص بالرغم من أنه إلا الآن لم تصدر إحصاءات رسمية عن ضحاياه، وتظل حوادث القطارات الوجع الأكبر للمصريين.

واحدة من الليالي الأسوأ والتي تمر على المسرح المصري، وهو حريق مسرح بني سويف، ذكرى أليمة لكل مثقف مصري، عام 2005، "محرقة بني سويف" كان هذا اليوم يعرف إعلاميًا بهذا النص، وبدأت الحريق بتحرك شمعة من يد أحد الممثليين في العرض المسرحي "من منا" لفرقة نادي طامية بالفيوم بقاعة الفنون التشكيلية الملحقة بقصر ثقافة بني سويف، تسقط شمعة لتلتهم النيران المسرح بأكمله.

حريق في مبنى مجلس الشورى

شب حريق في مبنى مجلس الشورى بالقاهرة حريقًا بسبب ماس كهربائي واستمر الحريق لأكثر من 16 ساعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ما يقرب من 16 شخصاُ، والذي وقع في التاسع عشر من أغسطس عام 2008.

حريق وقع في عام 2021 في مصنع للنسيح في الموسكي بالقاهرة، مما أسفر عن التهام عدد من الأكشاك التجارية للباعة، الشرقية للقاهرة ومقتل 20 شخصًا

وبالرغم من مرور الكثير من الأحداث المؤلمة، يبقى هذا الحريق من الأحداث التي يتذكرها الجميع كل عام في نفس الوقت.

حريق كنيسة أبو سيفين

واحد من الحرائق البشعة التي شهدتها الدولة المصرية، والذي حدث في عام 2022، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، وحصد أرواح الكثير من المواطنين من بينهم عدد من الأطفال.

حريق الإسماعيلية.. شهدت محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الإثنين، إندلاع حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتسبب في احتراق المبنى بالكامل، وانهيار واجهات المبنى المكون من 11 طابقًا.

وزارة الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف:

دفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.