العنب يسبب مشاكل صحية لأصحاب الـ60 عامًا

وفقًا لأخصائية التغذية، ماريات موخينا، يمكن بسهولة أن يطلق على العنب أخطر أنواع التوت بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

إدمان العنب يمكن أن يؤثر سلبًا على عمل الجسم المسن:

قالت الدكتورة موخينا في إحدى المقابلات إن إدمان العنب يمكن أن يؤثر سلبًا على عمل الجسم المسن، وفي حديثها عن حقيقة أن العنب يثير مشاكل صحية لدى الأشخاص بعد سن 60 عامًا، أشارت إلى أن هذا المنتج النباتي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، أي أنه بعد استهلاكه، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ على الفور.

وهذا العنب ممنوع استخدامه لمرضى السكر ويعتبر خطيرًا، يعاني الكثير من كبار السن من مقاومة الأنسولين، أو مرض السكري، لذا من الأفضل لهم عدم تناول العنب، هذا ما صرحت به خبيرة التغذية، موخينا لموسكو 24.

وأضافت الطبيبة أنه إذا كان الجسم حساسًا لمكونات العنب فإن تناوله يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب المعدة والآفات التقرحية في الجهاز الهضمي وعلى وجه الخصوص، بعد تناوله، يبدأ عصير المعدة في الإفراز بشكل أكثر كثافة.

إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي، فلا يجب عليك تناول العنب أيضًا، وهذا المانع يرجع إلى نسبة البوتاسيوم العالية في التوت.

وشددت الخبيرة على أنه "لا ينبغي تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي".