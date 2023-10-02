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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام غلطة سراي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد بقوة لمواجهة غلطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تحقيق الفوز على الفريق التركي، بعد احتل المركز الأخير بترتيب المجموعة، عقب الخسارة من بايرن ميونخ في الجولة الأولى.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام غلطة سراي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوغو دالوت، رفاييل فاران، فيكتور ليندلوف، سيرخيو ريغيلون.

الوسط: كارلوس كاسيميرو، سفيان أمرابط، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق موقعة اليونايتد أمام غلطة سراي في العاشرة من مساء الغد في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد" معقل الفريق الإنجليزي.

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في جميع الأدوار بدءًا من دور الـ 32 حتى المباراة النهائية خلال السنوات الماضية.

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