تساعد على الشبع فترة أطول| حضري مكعبات البطاطس بالكزبرة الصحية

البطاطس من الأكلات التي يمكن طهيها بأكثر من طريقة، لذا لا تستغني عنها الأمهات في مطبخها، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها؛ لذا يمكن صنعها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجئ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالكزبرة كوصفة صحية وسريعة.

مكعبات البطاطس بالكزبرة

طريقة تحضير مكعبات البطاطس بالكزبرة:

المقادير

- البطاطس: 4 حبات (متوسطة الحجم)

- الثوم: 3 فصوص (مدقوق ناعم)

- الشبت: ملعقة كبيرة (مفروم)

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي: ربع كوب (صغير)

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر: ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي: كوب (للقلي)

طريقة التحضير:

قطعي البطاطس بالشكل الذي ترغبين به.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، واقلي البطاطس حتى تتحمر، ثم صفّيها واتركيها جانبًا.

في قدر على نار هادئة، ضعي الزيت النباتي والثوم وقلبي حتى يبدأ الثوم بالاحمرار.

أضيفي الكزبرة، والشبت، والملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر وقلبي جيدًا.

أضيفي البطاطس المقلية وقلبي بهدوء على نار هادئة حتى تتشرب البطاطس النكهات.

ضعي البطاطس بالكزبرة والشبت في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

فوائد تناول البطاطس:

الشعور بالشبع

تحتوى البطاطس على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ونسبة عالية من الماء، وكميات معتدلة من الألياف والبروتين، وعند تحضيرها يمكن أن تكون حصة البطاطس مفيدة لفقدان الوزن، خاصة عندما تفكر فى مدى إشباعها.

خفض خطر الإصابة بالسرطان:

من أهم فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك من خلال احتوائها على الفولات، الذي يلعب دورًا مهمًا في إصلاح الشفرة الوراثية المتضررة في الجسم ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.

تعزيز صحة القلب:

تضم البطاطس كمية مهمة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي وب 6، وجميعها تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.

حماية العظام:

تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل الحديد والفسفور والكالسيوم.