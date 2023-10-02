الهيئة العامة للتنشيط السياحي تختتم جولتها الترويجية بالسوق اليابانية

اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جولتها الترويجية بالسوق اليابانية للتعريف بالمقصد السياحي المصري وما يتميز به من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة ولاسيما منتج السياحة الثقافية.

وقد استغرقت هذه الجولة أسبوع شملت مدينتي طوكيو وناجويا.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة وأنشطة الهيئة للترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، ضمن سلسلة الجولات الترويجية التي تنظمها الهيئة للدكتور زاهي حواس بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر والتي استهلها بزيارة دول منطقة البلطيق والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتور زاهي حواس والسفارات المصرية بالخارج.

وخلال هذه الجولة ألقى الدكتور زاهي حواس ثلاث محاضرات بجامعتي كامازاوا وواسيدا بطوكيو، وجامعة ناجويا في ناجويا، استعرض خلالها الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في مصر، والتي من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

كما قدم عمرو القاضي عرضًا تقديميًا استعرض خلاله المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتجارب السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

وقد التقى الدكتور زاهي حواس، وعمرو القاضي بعمدة مدينة طوكيو، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المميزة التي تربط بين مصر واليابان وحرص الحكومة المصرية على دفع الحركة السياحية بين البلدين.

وعلى هامش الجولة، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعًا موسعًا مع مسئولي اتحاد شركات السياحة اليابانية JATA بحضور أكثر من 30 شركة سياحة يابانية، استعرض خلاله آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وما يتم من جهود لتطوير البنية التحتية السياحية بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن المنتجات والأنماط السياحية المميزة التي تقدمها مصر للسائحين ولا سميا السائح الياباني.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي الصحف وكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية اليابانية والتي تم خلالها التعريف بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم ولاسيما اليابان.

