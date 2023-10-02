وحدة استقبال بمستشفى جامعي تسجل 1673 حالة خلال سبتمبر

مستشفى أسيوط الجديدة بجامعة اسيوط استقبل خلال شهر سبتمبر الماضي 1673 حالة في وحدة الاستقبال ما يُعد مؤشرًا قويًا على الخدمات الطبية المقدمة به، وذلك بإشراف من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور زكريا محمد عبد الصادق، مدير المستشفى، تم توفير رعاية طبية متميزة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية.

تعكس أرقام الاستقبال حجم الإقبال الكبير على المستشفى إلى جانب ذلك، تم استقبال 1043 حالة في قسم المعمل، مما يشير إلى أهمية الخدمات التشخيصية التي يقدمها المستشفى. ولا يقتصر دور المستشفى على التشخيص فقط، فقد تم استقبال 574 مترددًا في العيادات الخارجية و 410 حالة في قسم الأشعة، مما يعكس تصاعد حجم الخدمات الطبية المتاحة في المستشفى.

وحدة الاستقبال بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي تسجل 1673 حالة خلال سبتمبر الماضي

يأتي هذا الإقبال الكبير على مستشفى أسيوط الجديدة نتيجة للتفوق العلمي والاحترافية العالية التي يتمتع بها الفريق الطبي المتميز في المستشفى. فالأطباء والممرضين يعملون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية ورعاية شخصية.

يعتبر مستشفى أسيوط الجديدة من أبرز المرافق الصحية في المنطقة، حيث يوفر تجهيزات حديثة وتقنيات طبية متقدمة. كما يعمل على توفير العناية الشاملة للمرضى من خلال الاستشارات الطبية والعلاج الطبيعي والجراحة والتشخيص الدقيق.

تستمر جامعة أسيوط ومستشفى أسيوط الجديدة في العمل بتفانٍ لتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى. ومن خلال التزامها الثابت بالجودة والتفوق الطبي، يعد مستشفى أسيوط الجديدة مثالًا حيًا للمرافق الطبية الرائدة والمتميزة.