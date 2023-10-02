كلمة هامة للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قليل (بث مباشر)

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة هامة بعد قليل، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وانطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية:

وقد شهد المؤتمر استعراضًا لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسع سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

جلسات اليوم الثاني:

كما شهد اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن التركيز على المشروعات القومية والبنية التحتية) و(الأمن المائي والغذائي) بمشاركة الدكتور على مصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

جلسات اليوم الثالث:

فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الإثنين والإخير عقد ثلاث جلسات الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

تفعيل المشاركة المجتمعية:

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.