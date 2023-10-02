الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقاء جماهيري لحل مشكلات الشباب بديرمواس

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري

نظمت إدارةالشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، لقاءا جماهيريا لحل مشكلات الشباب ، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالشباب ، و الحرص علي دعمهم  و تذليل الصعاب أمامهم .

و تقديم يد العون و المساعدة لهم، و الإستماع إلى مشاكلهم و أرائهم، و مقترحاتهم، و العمل علي حل تللك المشاكل، و تقريب وجهات النظر، حيث تقرر تنفيذ سلسلة من اللقاءات الجماهيرية بالشباب ، و ذلك بمراكز الشباب الكائنة  في الوحدات المحلية بديرمواس ، و توالت هذه اللقاءات باللقاء الذي عقده عامر طه آدم رئيس  مركز و مدينة ديرمواس بمركز شباب الحسابية بديرمواس ، حضر اللقاء عدد كبير  من  الشباب، و الأعضاء و رواد المركز ، و ذلك بحضور  نائب رئيس الوحدةالمحلية ، احمد عبد الحكم رئيس مجلس قروي كفر خزام، العمد و المشايخ ، بضيافة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس  ، محمد أحمد محمد مسئول العلاقات العامة بالإدارة ، نادية عبد الله مدير المركز.

 

وتم خلال اللقاء الإستماع إلى الشباب و التعرف علي مشاكلهم ، و محاولة العمل علي حلها، الإستماع إلى مقترحاتهم و آرائهم، التعرف علي الخدمات التي تقدمها الدولة للشباب ، و أنهم بؤرة اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها ، وقام رئيس  مركز و مدينة ديرمواس بالرد علي كافة الأسئلة و الإستفسارات التي تم طرحها عليه. 

 

الجدير بالذكر ، أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه اللقاءات في مراكز الشباب التابعة للمجالس القروية بكل من ،  دلجا،. نزلة البدرمان،. بني حرام، تل بنى عمران، كفر خزام، و يتم التنفيذ بمراكز شباب ، دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام، تل بنى عمران،  الحسايبة.

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