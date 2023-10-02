لقاء جماهيري لحل مشكلات الشباب بديرمواس

نظمت إدارةالشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، لقاءا جماهيريا لحل مشكلات الشباب ، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالشباب ، و الحرص علي دعمهم و تذليل الصعاب أمامهم .

و تقديم يد العون و المساعدة لهم، و الإستماع إلى مشاكلهم و أرائهم، و مقترحاتهم، و العمل علي حل تللك المشاكل، و تقريب وجهات النظر، حيث تقرر تنفيذ سلسلة من اللقاءات الجماهيرية بالشباب ، و ذلك بمراكز الشباب الكائنة في الوحدات المحلية بديرمواس ، و توالت هذه اللقاءات باللقاء الذي عقده عامر طه آدم رئيس مركز و مدينة ديرمواس بمركز شباب الحسابية بديرمواس ، حضر اللقاء عدد كبير من الشباب، و الأعضاء و رواد المركز ، و ذلك بحضور نائب رئيس الوحدةالمحلية ، احمد عبد الحكم رئيس مجلس قروي كفر خزام، العمد و المشايخ ، بضيافة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، محمد أحمد محمد مسئول العلاقات العامة بالإدارة ، نادية عبد الله مدير المركز.

وتم خلال اللقاء الإستماع إلى الشباب و التعرف علي مشاكلهم ، و محاولة العمل علي حلها، الإستماع إلى مقترحاتهم و آرائهم، التعرف علي الخدمات التي تقدمها الدولة للشباب ، و أنهم بؤرة اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها ، وقام رئيس مركز و مدينة ديرمواس بالرد علي كافة الأسئلة و الإستفسارات التي تم طرحها عليه.

الجدير بالذكر ، أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه اللقاءات في مراكز الشباب التابعة للمجالس القروية بكل من ، دلجا،. نزلة البدرمان،. بني حرام، تل بنى عمران، كفر خزام، و يتم التنفيذ بمراكز شباب ، دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام، تل بنى عمران، الحسايبة.