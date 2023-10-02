الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نيمار يتعلم الأرقام باللغة العربية.. فيديو

نيمار
نيمار

تداول محبو نادي الهلال السعودي مقطع فيديو يظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم عد الأرقام باللغة العربية، وذلك بمساعدة زميله محمد كنو.

وظهر نيمار في الفيديو وهو يردد الأرقام من 3 حتى 7، ثم قال "هلال، هلال، هلال"، وبدا عليه السعادة بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.

ويأتي هذا التفاعل من نيمار في إطار سعيه للاندماج في الثقافة السعودية، حيث انتقل إلى صفوف الهلال في صفقة تاريخية خلال الصيف الماضي.

وسبق لنيمار أن شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93، وظهر وهو يرتدي الزي السعودي. كما ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص رقصة العرضة الشهيرة.

وعلى مستوى مسيرته الكروية، يعد نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع أندية سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان. كما قاد منتخب البرازيل إلى الفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخه عام 2016.

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