تركيا تُعلن اعتقال 20 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

اعتقلت "قوات الأمن التركية"، 20 شخصًا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس": "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".

وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

وحاول عنصران أمس الأحد، استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.

الإمارات تُؤكد تضامنها مع تركيا مُجددًا في مواجهة الإرهاب

أكد رئيس الإمارات "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، تضامن بلاده مع "تركيا" في مواجهة الإرهاب، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن الداخلي في أنقرة أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

وفي اتصال هاتفي أجراه مساء الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد آل نهيان تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها.

وشدد على وجود حاجة لتضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره.

وعبر الرئيس الإماراتي عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا جراء العملية الإرهابية.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان بسيارة تجارية إلى أمام المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، وتمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.