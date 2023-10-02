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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي بـ دوري أبطال أوروبا

غلطة سراي ومانشستر
غلطة سراي ومانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي بنظيره غلطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2023/2024.

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ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز بمباراة الغد، وذلك لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل المركز الأخير، بعدما خسر من بايرن ميونخ بنتيجة 4/3 في المواجهة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام غلطة سراي في العاشرة من مساء الغد في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد" معقل الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة اليونايتد وغلطة سراي

تُنقل مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في جميع الأدوار بدءًا من دور الـ 32 حتى المباراة النهائية خلال السنوات الماضية.

ترتيب المجموعة

مجموعة مانشستر يونايتد

في نفس السياق، علق فاران في مؤتمره الصحفي قبل موقعة جالطة سراي على المستويات التي يقدمها الفريق وطموح اللاعبين، حيث قال: "نحن لدينا القدرة على الفوز بلقب الشامبيونزليج، لدينا لاعبين مميزين".

وتابع: "المنافسة بالتأكيد صعبة مع الفرق كلها، لكننا نمتلك فريق لديه كل المقومات المطلوبة، مع عقلية احترافية جيدة".

وأكمل: "يجب علينا أن نبذل جهدنا مع بعض التحسين لأنك تواجه أفضل اللاعبين في العالم".

وعن المستويات التي يقدمها الفريق في البريميرليج، قال: "يجب أن تكون حاسمًا في اللقاءات، يجب علينا أن نكون أفضل في مواجهة مرمى الخصم، من أجل تسجيل الأهداف من أجل الفوز بالألقاب".

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