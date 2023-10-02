السيسي: الدولة تعرضت للتفكيك بيد أهلها في 2011

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية التي استعرض فيها إنجازات الوزارة في خفض معدلات الجريمة بعد أحداث الفوضى التي حدثت في 2011.

وقال الرئيس السيسي إنه جلس مع عدد من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين وأوضح لهم أن روابط الدولة تفككت، فالدولة عبارة عن أحزمة توفر الحماية للدولة، فكل مؤسسة تستهدف فيتم تفكيك ركن في الدولة، مردفًا: “لا نتكلم عن أشخاص وإنما حالة نظام ومؤسسات إذا شلت مؤسسة فأنت شلت الرأس”.

تمكين الأشرار

وتابع: “هدمت مؤسسة ثم دخلت على جناح مهم في أمن الدولة ثم عملوا على إحداث وقيعة بين الجيش والداخلية وقالوا إن الجيش ساب الداخلية ورطها يعني”، منوهًا إلى أن البرلمان تفكك بغض النظر عن التزوير أو غيره لكن هذا العوار لا يغض الطرف عن أهمية تلك المؤسسة ومستقبلها.

وأكمل: “كل مؤسسة تفككت كان يجب إرجاعها، فيجب البحث عن آلية لإعادتها، فلا وجود حينها للاستقرار، وتوجد عناصر موجودة فاهمة خطأ إنه عندما تقع الدولة ياخدها لكن لا شيء يقع ويمكن أخذه، فهالهم ما وجدوه”.

وأردف: “أنا بقول الكلام ده عسى شخص منهم رشيد أن يستوعب أن ربنا عندما يحافظ على دولة فلا يمكن لأحد كسرها، فكله كان جاهز للكسر والسقوط عدا الجيش الذي خطط له للإساءة له وتشويه صورته حتى لا يكون له دور في المرحلة، فكل المؤسسات دمرت والأقسام والكنائس دمرت”.

واستطرد خلال كلمة في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، : “ربنا عمره ما يمكن الأشرار الذين جعلوا الكذب منهج”، مواصلًا: “الدولة تعرضت للتفكيك بيد أهلها في 2011”.