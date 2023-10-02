كسوف حلقي للشمس خلال أيام.. العالم ينتظر الحدث

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره العالم فيما يخص كسوف الشمس، حيث نشهد خلال الأيام القليلة القادمة كسوفًا حلقيًا للشمس.

ما هو كسوف الشمس؟

كسوف الشمس حدث سماوي نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض.

متى تحدث هذه الظاهرة؟

تحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إنه سوف يحدث كسوف حلقي للشمس يوم السبت الموافق 14 أكتوبر، وإن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي).

وأوضح تادرس، أن مسار الكسوف الحلقي للشمس يبدأ من المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

كسوف الشمس لن يشاهد في مصر

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس الحلقي لن يشاهد في مصر، وحذر من محاولة رصد كسوف الشمس أو اي من الظواهر الفلكية النهارية المتعلقة بالشمس، وننوه إلى أنه لا يمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين، أن من يحاول رصد الكسوف بدون اي فلتر شمسي لحماية العين قد تحدث له أضرار جسيمة في عينية.