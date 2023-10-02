الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يقطع كلمة الرئيس السيسي والحضور يهتفون: عايزينك (شاهد)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري يقاطع حوار الرئيس السيسي

قاطع الإعلامي مصطفى بكري حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما هتف الحضور قائلين: “عايزينك”، خلال جلسات اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم الاثنين.

 

وعقب الرئيس السيسي: “أنا استجبت لكم في عام 2014”، مردفًا: “كان يجب إنهاء الصورة النمطية عن مصر الضعيفة في 2011 وجعلها قوية بفضل الله وهو ما تم خلال الـ 9 سنوات”.

 

ولاقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية 

وقد شهد المؤتمر استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

لقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية 

وقد شهد المؤتمر استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

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