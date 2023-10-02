وزير الدفاع البريطاني يستبعد إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

استبعد وزير الدفاع البريطاني، "غرانت شابس"، خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، مساء اليوم الإثنين.

وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الجارديان" دان ساباف، نقلًا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".

وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي إنفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني".

وعلل شابس رفضه هذا بأن "ليس الآن الوقت المناسب للاستعجال أو لتجاوز إجراءات الميزانية (أي حسب احتسابات الميزانية القائمة حاليًا)".

بريطانيا تُبدي استعدادها لدعم أوكرانيا لـ"سنوات" ضد روسيا:

أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني، "أوليفر دودن"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا "لسنوات" إذا لزم الأمر، في مواجهتها مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح السبت.

وقال دودن: "إلى أن يحدث ذلك (نهاية النزاع)، ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا مهما كلف الأمر لأسابيع وأشهر، بل ولسنوات إذا اقتضت الضرورة".

وفي وقت سابق من سبتمبر قال رئيس الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرز إن بلاده تقوم بتدريب ما بين 30% و40% من "المتطوعين" الأوكرانيين.

صواريخ "ستورم شادو":

في مايو 2023، أعلنت بريطانيا عن نقل صواريخ "ستورم شادو" المجنحة إلى كييف، والتي يتراوح مداها من 250 إلى 560 كيلومترًا، بحسب اختلاف النسخة.

وفي يوليو، قال بن والاس، وزير الدفاع البريطاني آنذاك، إن لندن أنفقت 2.3 مليار جنيه إسترليني لدعم كييف في الفترة من أبريل 2022 إلى مارس 2023، مما جعل بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الجهات الدولية المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.