فاران: اليونايتد قادر على الفوز بـ الشامبيونزليج

أكد رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد على أن الفريق قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وأوضح فاران أن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي وكبير، فمانشستر يونايتد لديه فريق يمتلك كل الإمكانيات المطلوبة للفوز باللقب.

تصريحات فاران

تحث فاران في مؤتمره الصحفي قبل مباراة جالطة سراي، حيث قال: "أظن أننا نمتلك القدرة على الفوز بلقب الشامبيونزليج، لدينا لاعبين مميزين".

وعن المنافسة التي يجدها اليونايتد في دوري أبطال أوروبا، قال: "بالنسبة للمنافسة فهي صعبة مع جميع الفرق، لكننا نمتلك فريق لديه كل المقومات المطلوبة، مع عقلية احترافية جيدة".

وأضاف: "لابد علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع بعض التحسين لأنك تواجه أفضل اللاعبين في العالم".

بينما علق على نتائج الفريق بالدوري الإنجليزي، قال: "لابد عليك أن تكون فعالًا وحاسمًا في اللقاءات، يجب علينا أن نكون أفضل في مواجهة مرمى الخصم، من أجل تسجيل الأهداف من أجل الفوز بالألقاب".