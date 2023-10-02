المشروبات الساخنة تبطئ الشفاء من نزلات البرد.. دراسة توضح

يُعتقد أن شرب الكثير من السوائل مفيد للشخص المريض، فهو يساعد على إزالة المخاط، ويتكيف الجسم بشكل أفضل مع درجات الحرارة المرتفعة، ويمنع تراكم مسببات الأمراض على الأغشية المخاطية للفم والحلق، ولكن تبين أن الشرب الساخن، خلافًا للاعتقاد السائد، لا يساعد الإنسان، بل يبطئ الشفاء من نزلات البرد.

وجد العلماء أن شرب السوائل الساخنة عند الإصابة بنزلة برد يمنع الجسم من مكافحة العدوى، حسبما أفاد موقع VistaNews، وفي رأيهم أن شرب المشروبات الساخنة المضاف إليها العسل أمر خطير بشكل خاص.

وذكر الخبراء العلميون، على وجه الخصوص، أن "عندما يدخل السائل الساخن إلى الجسم، فإنه يهيج الأغشية المخاطية للفم والحلق، مما يسهم في انتشار العدوى ويثبط عملية العلاج".

أما بالنسبة للعسل، فعند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية، يتم تدمير الدياستاز، وهو إنزيم قيم مسؤول عن هضم النشا، بشكل شبه كامل، عند درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية، يبدأ الفركتوز الموجود في العسل بالتحول إلى هيدروكسي ميثيل فورفورال، وهي مادة لها خصائص مسرطنة وتسهم في تطور سرطان المعدة والجهاز الهضمي.

عند الإصابة بنزلة برد، ينصح الخبراء بشرب كميات كبيرة من المشروبات الدافئة والمياه المعدنية والمرق المبرد، واقترح الخبراء أن شرب الشاي الدافئ مع إضافة أوراق التوت مفيد بشكل خاص لنزلات البرد.