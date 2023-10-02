تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام نابولي بـ الشامبيونزليج

يسعى الجهاز الفني لـ ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على نابولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويرغب أنشيلوتي في الفوز من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة من إيطاليا، ليقطع شوطًا طويلًا في الصعود للدور المقبل من البطولة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام نابولي:

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي أمام نابولي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: كارفاخال، روديجير، ألابا، جارسيا.

الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

ومن المقرر أن يُطلق حكم موقعة نابولي أمام ريال مدريد صافرته في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب سان باولو بإيطاليا.

وتُنقل مباراة نابولي أمام الريال عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بنفس رصيد الفريق الإيطالي لكن الأفضلية لعملاق الكالتشيو بفارق الأهداف، بينما يأتي سبورتنج براجا ويونيون برلين في المركزين الأخيرين.