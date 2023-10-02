محافظ جنوب سيناء يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة الزهور الابتدائية

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء، لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، وحسن معاملة المعلمين لهم، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة..

وشهد المحافظ عرضًا عسكريًا لتلاميذ المدرسة، وشعر وطني يوضح الإنجازات التي جرى تحقيقها في عهد الرئيس السيسي، على أرض مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص.

وأثنى المحافظ على الوعي الفكري والثقافي وأداء الطلاب للاستعراضات والشعر، وقرر تكريم الطلاب وإدارة المدرسة في احتفالية كبرى.

كما تفقد المحافظ معرضًا للوسائل التعليمية التي قام الطلاب بتصميمها، وهي تعبر عن المشروعات القومية الكبرى التي جرت على أرض مصر خلال الفترة الماضية، واستمع إلى شرح عن كل مشروع من الطلاب.

وأكد المحافظ، أن المعلم والمدرسة لهم دور هام في تشجيع الطلاب على التعلم وتنمية المهارات المكتسبة لديهم، والاستفادة من المهارات المباشرة في بيئة التعلم.

وأشاد المحافظ بحسن سير العملية التعليمية، والاهتمام بنظافة المدرسة، والحرص على تفعيل الأنشطة التعليمية المختلفة مما جعل المدرسة عنصر جذب للطلاب.