وصايا للحماية من الإصابة بالجلطات.. طبيب يكشف

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عددا من النصائح للحماية من الإصابة بالجلطات، مشددًا على أن الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة وليس من بعد تخطي سن الـ40، وجاء ذلك خلال منشور له عبر حسابه بـ"فيسبوك".

نصائح للحماية من الإصابة بـ الجلطات

وأوضح أنه لا بد من الالتزام بعدد من الوصايا للحماية من حدوث الجلطات، مشددًا عليكم بتنفيذ الوصايا العشر التالية، موضحًا أنه ولابد من تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وعدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة (السمن الصناعي)، الاعتماد على الأطعمة المشوية و المسلوقة.

وأشار إلى أنه ولابد من تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان، كما أنه ولابد من الاهتمام بوجبة الإفطار، ولابد من الإكثار من شرب الماء، محذرًا من تناول الطعام بكثرة ولابد من تجنب زيادة الوزن و السمنة، وممارسة الرياضة بانتظام والمشي لمدة ٤٥ دقيقة يوميا.

‏وشدد على أنه لا بد من النوم بكمية وكيفية كافية، كما أنه لا بد من الامتناع عن التدخين ولا تجالس المدخنين، موضحًا أنه ولابد من تجنب التدخين تماما وجميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والإفراط في المسكنات.

‏ونوة بأنه وفي حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول، لا بد أن يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم، من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج الدوائي المكثف، ولابد من تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان واستعينوا بالصبر والصلاة.



يعد تجلط الدم، الذي تتشكل فيه جلطات الدم (الجلطات الدموية)، أحد الأمراض التي غالبًا ما تتفاقم في الخريف، ونصحت الدكتورة إليزافيتا كودينوفا الروس بأن يكونوا على دراية بكيفية ظهور هذا الاضطراب الذي قد يهدد الحياة.

والتخثر هو التصاق جلطة دموية بجدار الوريد، وقالت الطبيبة في تعليق لقناة سان بطرسبرغ التلفزيونية: "إنه أمر خطير لأنه يمكن أن ينفصل ويطير إلى الرئتين ويغلق تجويف الشريان ويبدأ المريض في الشعور بنقص الأكسجين".

وفي حديثها عن الأعراض المحتملة لجلطة دموية، حددت عالمة الأوردة كودينوفا ثلاثة أعراض رئيسية:

تورم ساق واحدة.

آلام العضلات (الخفيفة والشديدة)، والتي تشتد أثناء المشي أو الوقوف.

احمرار الجلد (احتقان الدم) الذي يحدث في المنطقة التي بها جلطة دموية أو على الوجه أو الأغشية المخاطية.

وأشارت الأخصائية إلى أنه في حالة ملاحظة اثنين من كل ثلاثة أعراض، عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.