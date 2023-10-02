إذا كنت تعاني من نزلات البرد، فإن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ستكون مفيدة، وفقًا لما ذكره خبير التغذية ميخائيل جينزبرج.

وتحدث خبير التغذية جينزبرج عن الأطعمة التي عند تناولها أثناء نزلات البرد تساعد الجسم على التعافي، وقال الطبيب إن الشخص المريض يحتاج إلى البروتين (يزود الجسم بالطاقة اللازمة لمحاربة العدوى)، وكذلك المواد المضادة للالتهابات، وخاصة مركبات الفلافونويد.

البيض يسهم في الشفاء من نزلات البرد:

وهكذا أضاف جينسبيرغ، أن تناول البيض يسهم في الشفاء من نزلات البرد، ويزود هذا المنتج الجسم ببروتين عالي الجودة وسهل الهضم.

أما بالنسبة للمكونات المضادة للالتهابات، فيمكن أن يكون العسل والتوت مصدرًا لمرض السارس استخدامها أيضًا يسرع الشفاء من نزلات البرد.

ومنتج مثل العسل يمكن أن يسرع عملية الشفاء، ويمكن إضافته إلى الشاي بكميات صغيرة، وقال جينزبرج لموسكو 24 إن كومبوت التوت ومشروبات الفاكهة جيدة جدًا.