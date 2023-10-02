تشكيل نابولي المتوقع أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يواصل نابولي الإيطالي استعدادته القوية لمواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث رودي جارسيا، المدير الفني لـ نابولي عن تحقيق الفوز على العملاق الإيطالي في مواجهة الغد، من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة.

تشكيل نابولي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: أوليفيرا، ناتان، أوستيجارد، لورينزو.

الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، أنجويزا.

الهجوم: كفاراتسخيليا، أوسيمين، بوليتانو.

في سياق متصل، كشف رودي جارسيا، المدير لنابولي الإيطالي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة، حيث قال: "ريال مدريد لا يحتاج لدراسة، فالجميع يعلم أننا سنواجه فريقًا كبيرًا وعالميًا، الكل على أتم استعداد لتقديم أكثر من 100% من أجل التغلّب عليهم".

وأضاف: "سنواجه فريقًا لديه العديد من اللاعبين الكبار، لدى ريال مدريد جيل قادر على الفوز باللقب، لذلك اللعب أمامهم يتطلب الكثير من الشجاعة والندية، وهو ما ننوي أن نفعله".

موعد مواجهة نابولي وريال مدريد

ومن المنتظر أن يطلق حكم مباراة نابولي أمام ريال مدريد صافرته في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب سان باولو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لموقعة نابولي وريال مدريد

تُذاع مباراة نابولي أمام الريال عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.