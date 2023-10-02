صراع جبابرة أوربا يشتعل حول نجم أرجنتيني جديد

كشفت صحفية لاجازيتا ديلو سبورتو الإيطالية ان نادي اليوفنتوس الايطالي دخل صراعا قويا للغاية للفوز بموهبة ارجنتينية جديدة كان البيانكونيري يضع اعينه عليها خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الصحيفة الإيطالية ان مسؤولي اليوفنتوس على مدار سنوات كانوا يضعون أعينهم على نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني فالنتين باركو والذي اصبح لاعبا اساسيا في النادي الأرجنتيني الكبير على الرغم من انه يبلغ من العمر ١٩ عاما فقط .

وأضافت لاجازيتا ديلو سبورتو ان فالنتين باركو كان يلعب في بداياته في مركز الظهير الأيسر الا انه بمرور الوقت تم الدفع به في مراكز هجومية في تشكيل البوكا .

ووفقا الصحيفة فأن هناك اندية أخرى تصارع اليوفنتوس لضم فالنتين باركو الذي يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع بوكا جونيورز يبلغ ١٠ مليون دولار وهو الشرط الذي يسهل عملية انتقاله لأي نادي أوربي كبير دخل الصراع لضمه مع اليوفنتوس مثل ريال مدريد و مانشيستر سيتي و تشيلسي و أيضا برايتون .

وشارك فالنتين باركو هذا الموسم في ٢٢ مباراة مع بوكا جونيورز وقدم مباريات كبيرة تحت قيادة المدير الفني خورخي الميرون كما لعب ٣ مباريات مع منتخب الارجنتين للشباب تحت ٢٠ سنة .