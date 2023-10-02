أذربيجان تُوضح حقيقة استهداف شاحنات للقوات الأرمنية

أوضحت "وزارة الدفاع الأذربيجانية"، صحة ما أعلنه الجانب الأرمني عن استهداف الجيش الأذري شاحنات تابعة للقوات الأرمنة كانت تحمل مواد غذائية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان الوزارة: "الأنباء التي تفيد بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني أطلقت النار اليوم الاثنين في حوالي الساعة 14:25 على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية كانت تنقل الغذاء في اتجاه قرية زركيند في منطقة باساركيشار، عارية عن الصحة تماما.. نحن ندحض بشكل قاطع هذه المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن القوات الأذرية استهدفت بالنيران مركبة تابعة للقوات الأرمينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

ووقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.

روسيا فشلت في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.. أمريكا تُوضح

ذكرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن روسيا لم تلعب أي دور مُثمر في الأسبوع الماضي بشأن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، حسبما أفادت قناة "الحرة"، مساء الأربعاء.

ووفقًا لـ "الحرة"، ذكرت الخارجية الأمريكية أن أرمينيا وأذربيجان حليفتان لواشنطن، وستعمل البلاد معهما في الأيام المقبلة في مهمة مراقبة دولية.

وفي وقت سابق، نصح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أكد لافروف أن العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلًا ويتطلعون نحو الغرب.