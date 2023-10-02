زيارة وفد الوكالة للتعاون الدولى(JICA) لمستشفى الغردقة العام

استقبل دكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام فريق مشروع تحسين الجودة بالمستشفيات المصرية (EH -QIPs ) السيد كوداي تاتينو الخبير الياباني في ادارة المستشفيات و دكتور عمار فرج اخصائي ادارة المستشفيات والمدير التقني للمشروع وفايزة احمد علي اخصائي جودة فرع وسط الصعيد قطاع التأمين الصحي.

حضر اللقاء دكتورة رشا عادل مدير أدارة الطب العلاجي ودكتورة رانية عزيز مدير ادارة الجودة ودكتورة راندا رمسيس منسق الجودة بالمستشفى

وقام فريق الهيئة بمراجعة مشاريع التحسين وزيارة الاقسام التي تم بها مشاريع التحسين للوقوف على تقدم وتطور شكل الخدمه الطبية المقدمة في المستشفى العام وما تحقق من قفزات سريعة عن المنحنى الطبيعي والتقليدي للتطور والنمو للمنشآت بالمستشفى واشادوا بالاعمال والجهد المبذولين من قبل فريق العمل لتقديم خدمة طبية متميزة

وفي نهاية الزيارة استقبل الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فريق EH-QIPS.

كما أعرب عن عميق شكره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كشريك لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.واعرب عن دعمه لإنجاح أنشطة مشروع EH-QIPS وأثنى على أهمية نهج 5S-KAIZEN-TQM في إدارة المستشفيات.

تاتي تلك الزيارة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتحت اشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئه الرعاية الصحية و المشرف العام للتأمين الصحى الشامل ورئيس مشروع تحسين الجودة بالمستشفيات المصرية EH-QIPS )