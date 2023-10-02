موعد مباراة نابولي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية والإيطالية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع نابولي بنظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجمواعت بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب رودي جارسيا، المدير الفني لنابولي الإيطالي، في تحقيق الفوز خلال مواجهة ريال مدريد، حيث يرغب في الابتعاد أكثر بصدارة ترتيب المجموعة.

في المقابل يبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في الفوز بمباراة الغد، وذلك بعد الفوز الذي حققه بالدوري الإسباني أمام جيرونا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة نابولي وريال مدريد

تنطلق مواجهة نابولي أمام ريال مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب سان باولو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وريال مدريد

تُنقل مباراة نابولي أمام الريال عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

ترتيب المجموعة