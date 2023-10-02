ترامب يصل مقر مُحاكمته في نيويورك بتُهمة تضخم أصوله العقارية (فيديو)

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن لحظة وصول "دونالد جون ترامب"، إلى مقر محاكمته في نيويورك بتُهمة تضخيم أصوله.

وتُوجه المحكمة تُهمًا لـ "ترامب" تتمثل في الاحتيال، وتضخم أصوله العقارية مع اثنين من أبنائه.

وأصدرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بيانًا قبل ساعات فقط من اليوم الأول للمحاكمة في قضية الاحتيال المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت ليتيتيا جيمس، "على مدى سنوات، قام دونالد ترامب بتضخيم ثروته بشكل خاطئ لإثراء نفسه وخداع النظام".

ترامب يفتح النار على بايدن ويسخر منه مُجددًا:

سخر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من الرئيس الحالي "جو بايدن"، خلال خطاب ألقاه أمام مُناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت.

وقال ترامب: "الرجل لا يستطيع إيجاد طريقه للخروج من المنصة! انظروا مثلًا هذه منصة، لم أرها من قبل، ولكن لو مشيت يسارًا يوجد سلم، ولو مشيت يمينًا يوجد سلم، ومع ذلك يقف هو ليقول: أين أنا؟ أين أنا؟!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من الرئيس الأمريكي الحالي، إذ سبق وعرض خلال خطاب عام بولاية أريزونا في أكتوبر الماضي، مقطع فيديو ساخرًا مدته دقيقتان، لزلات لسان بايدن وهفواته.

خطاب بايدن أمام "الجمعية العامة":

كما علق ترامب ساخرًا من خطاب بايدن أمام "الجمعية العامة" منتصف سبتمبر الجاري، مبينًا أنه خطاب محرج وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب.

ويُلاحظ في حالات كثيرة السلوك الغريب لبايدن، إذ إنه في أوائل أبريل الماضي، ارتكب هفوة لفظية حين قال إن ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هي نائبته.