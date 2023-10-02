جهود مكثفة للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،علي ضرورة وقف الأنشطة الملوثه للبيئة ومكافحة التلوث الحاد للهواء، وكذلك تعاون كافة الجهات المعنية (جهاز شئون البيئة فرع البحيرة ومديرية الزراعة والوحدات المحلية ومديرية الأوقاف والكنيسه) للتنبيه على المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية لتجنب تلوث البيئة واستخدام هذه المخلفات الاستخدام الأمثل كعلف الماشية وتسميد الأرض وصناعة الأخشاب .

وأشارت إلي وجود مصنع لتصنيع الأخشاب من قش الأرز وهو مصنع أخشاب متوسطة الكثافة MDF بمدينة ادكو الذى يعد أول مصنع بالشرق الأوسط لتدوير قش الأرز وتحويله لأخشاب متوسطة الكثافة.

وأشادت بلبع بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء مؤكدة علي أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية ولابد من تفعيل دور المواطنين جنباًإلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسه الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كافة الاجراءات الاستباقية لتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة.

ومن جانبة أكد علي دومه - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة ،علي أنه يوجد لجان مرورية يومية بزمام الجمعيات الزراعية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والإدارات الزراعية والوحدات المحلية لتوعية المزارعين بأهمية استخدام المخلفات الزراعية وعدم حرقها،

وأوضح أنة يتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية مؤكدا أنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020 وتتراوح قيمة المخالفة من 50 ألف حتي مليون جنيه .

يأتي ذلك في إطار التغيرات المناخية الحاليه الناتجة عن الثلوث البيئي والاحتباس الحراري الناتج عن الغازات الدفينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر 2030م.